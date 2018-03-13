Тромбицкий: Украина оставит Молдову без рыбы

"На безрыбье и рак — рыба", — похоже, эта старая пословица скоро может стать в нашей республике реальностью.
Ряд молдавских экологов утверждает, что Украина по сей день не отказалась от своих замыслов по строительству в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, которые приведут главную реку нашей страны к настоящей экологической катастрофе.
Уже сегодня, как простые рыбаки, десятками лет занимающиеся ловлей на Днестре, так и эксперты-экологи говорят о том, что десятки виды рыб навсегда исчезли из биоразнообразия главной реки Молдовы.
Так, из Днестра навсегда исчез такой вид рыбы, как чехонь, которая любит быстрое течение и не терпит заиливания, которое и происходит в результате недостаточного уровня воды в реке.
Более того, в случае воплощения украинской стороной своих замыслов по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра, реке грозит практически полное обмеление, а некогда полноводная артерия превратится в серию небольших озер — не более того.
Какие виды рыб навсегда исчезли из биоразнообразия реки и будут уничтожены вскоре, если Украина не откажется от своих замыслов по строительству каскада ГЭС на Днестре?
Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог, председатель Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбицкий.