Тромбицкий: Украина оставит Молдову без рыбы

Эколог Илья Тромбицкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, насколько губительно сказываются на фауне реки односторонние действия Украины по пользованию водными ресурсами Днестра.

"На безрыбье и рак — рыба", — похоже, эта старая пословица скоро может стать в нашей республике реальностью.

Ряд молдавских экологов утверждает, что Украина по сей день не отказалась от своих замыслов по строительству в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, которые приведут главную реку нашей страны к настоящей экологической катастрофе.

Уже сегодня, как простые рыбаки, десятками лет занимающиеся ловлей на Днестре, так и эксперты-экологи говорят о том, что десятки виды рыб навсегда исчезли из биоразнообразия главной реки Молдовы.

© Sputnik/ Igor Vzorov Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть

Так, из Днестра навсегда исчез такой вид рыбы, как чехонь, которая любит быстрое течение и не терпит заиливания, которое и происходит в результате недостаточного уровня воды в реке.

Более того, в случае воплощения украинской стороной своих замыслов по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра, реке грозит практически полное обмеление, а некогда полноводная артерия превратится в серию небольших озер — не более того.

Какие виды рыб навсегда исчезли из биоразнообразия реки и будут уничтожены вскоре, если Украина не откажется от своих замыслов по строительству каскада ГЭС на Днестре?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог, председатель Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбицкий.