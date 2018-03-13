Шахова: в эти выходные в Молдову может вернуться настоящая зима

Главный метеоролог Госгидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова рассказала в эфире радиостудии Sputnik о том, какие климатические сюрпризы могут ожидать жителей нашей страны в конце нынешней недели.

Весна в Молдове пусть робко, но начинает вступать в свои права. Минусовые температуры отступили. В понедельник, 12 марта, днем жители страны радовались сравнительно теплой погоде, однако вторник оказался "подмоченным" проливными дождями, накрывшими большинство территории республики.

© Sputnik/ Nina Zotina Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь

Между тем жители севера и юга Молдовы, наученные горьким опытом апреля прошлого года, когда в разгар календарной весны всех врасплох застигла настоящая снежная буря, говорят о том, что дубленки и теплые сапоги пока рано прятать далеко в шкаф, как, впрочем, рано надеяться на стабильно теплую и неизменчивую погоду.

Молдову накроют дожди>>>

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил выяснить: может ли в ближайшие дни зима отвоевать свои права у робкой и пока неуверенной весны?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала главный метеоролог Государственной гидрометеорологической службы Светлана Шахова.