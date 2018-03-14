Хотиняну: пересадка органов гражданам Молдовы оплачивается государством

Профессор Владимир Хотиняну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, сколько стоит пересадка печени и почек в республике, и кто покрывает эти расходы.

Десятки людей в Молдове сегодня страдают от неизлечимых заболеваний печени и почек. Сотни глаз, в которых теплится надежда на исцеление, десятки судеб, полностью зависящих от профессионализма врачей-трансплантологов и, конечно же, от везения. Ведь поиск донора зачастую становится испытанием, как для больного, так и для его близких, для них каждый день — на вес золота, каждый час — постоянная борьба за жизнь.

В этом процессе ожидания и надежды все зависит не только от везения, от совместимости органа донора с организмом пациента, но и от цены вопроса. Многие родственники, тех кому нужна пересадка органов, понимая, что ожидание может погубить их близкого человека, начинают узнавать, сколько стоят подобные операции в зарубежных клиниках и, что называется, хватаются за голову, услышав баснословные пятизначные суммы в валюте.

О том, сколько стоит операция по пересадке органов в Молдове, а также о том, может ли смертельно больной пациент рассчитывать, что подобную операцию ему гарантирует полис обязательного медицинского страхования, в эфире радиостудии Sputnik рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Хотиняну.