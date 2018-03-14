Ковалева: хамство в молдавском обществе стало нормой поведения

Повышенная раздражительность и агрессия, случаи хамства в общественном транспорте и наиболее людных местах. Чем вызван этот социальный феномен: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева.

Все чаще в общественном транспорте, на улицах города, в наиболее оживленных местах — на рынках и в магазинах, можно увидеть случаи откровенно хамского поведения, которое допускают жители столицы по отношению к друг другу.

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Любая мелочь вызывает бурную словесную агрессию, иногда перетекающую в выяснение отношений. Даже если человек задел случайно локтем кого-нибудь в салоне маршрутки, и извинился за это, он может услышать в ответ не обычное "ничего страшного", а наткнуться на настоящую тираду из нецензурной брани.

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Чем вызваны эти случаи агрессии, и почему человек человеку в Молдове отныне не "друг, товарищ и брат"?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"В Молдове, в жестких условиях погони за заработком, у людей просто не хватает никаких эмоциональных сил нормально взаимодействовать с другими членами социума. Они вымещают негативную энергию на ни в чем не повинных людей, и это, к сожалению, уже вошло в норму поведения. Уважение к простому человеку ушло на второй план. Жажда личного благосостояния и пожелания неудач другим людям выместили взаимоуважение в молдавском обществе", — отметила Ковалева.