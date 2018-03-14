Арефьева: Хокинг внес огромный вклад в современную физику

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. О том, кем был этот знаменитый ученый, о его роли в мировой науке и его связях с СССР и современной Россией, в эфире радио Sputnik говорит профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН Ирина Арефьева.

"Стивен Хокинг — это целая эпоха в теоретическое физики. Он внес большой вклад в развитие современной науки. Ему принадлежит два цикла существенных работ. Хокинг несколько раз бывал в Советском Союзе, России, многие российские ученые сотрудничали с ним, он приглашал российских ученых к себе. Кроме того, Хогинг является беспрецедентным примером, как жизненные трудности могут не сломить человека. Несмотря на тяжелую болезнь человек просто работал на передовом рубеже", — сказала эксперт.