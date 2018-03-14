Власов: Меркель побьет рекорд Коля, но до Бисмарка не дотянется

Бундестаг в среду, 14 марта, избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. В голосовании приняли участие 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по российско-германским отношениям Николай Власов назвал переизбрание Меркель очевидным и ожидаемым решением, связанным с высоким рейтингом христианско-демократического союза, к которому долгое время никто близко приблизится не мог.

"Было понятно, что Меркель станет канцлером. Вопрос заключался в том, на каких условиях это произойдет. Здесь наиболее реальным вариантом выглядела большая коалиция, к которой все, в конечном счете, и свелось. С одной стороны, мы должны говорить об успехе Ангелы Меркель по той простой причине, что она в четвертый раз заняла пост канцлера и в общем-то имеет определенные шансы побить рекорд Гельмута Коля", — сказал собеседник радио Sputnik.

Гельмут Коль находился на посту канцлера ФРГ в течение 16 лет, отставая всего на три года от Отто фон Бисмарка. К концу своего четвертого мандата Меркель может догнать своего наставника, но вот побить рекорд рейхсканцлера по продолжительности властных полномочий ей вряд ли удастся, считает эксперт.

"Популярность Христианско-демократического союза, по сравнению с предыдущими выборами 2013 года, упала. И фактор Меркель, о котором долго говорилось и который, действительно, существовал, очевидно дал определенные сбои, по крайней мере, он ослабел", — отметил Николай Власов.

В этой ситуации, говорит эксперт, Меркель вряд ли будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2021 года, поэтому четвертый мандат может стать последним для "железной фрау" Германии.