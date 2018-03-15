Колца: Молдова всегда ждет гостей из России

На следующей неделе, а точнее — 25 марта — завершает свою работу юбилейная 25-я Московская международная туристическая выставка MITT. Мероприятие собрало рекордное количество участников. На выставку приехало более двух тысяч компаний из 190 стран, в том числе, из Молдовы.

Виртуальным гидом по турам в Молдову на выставке стала глава Национальной ассоциации туристических компаний Республики Молдова Анна Колца. В интервью корреспонденту Sputnik она рассказала, чем солнечная республика может заинтересовать туристов, что больше всего привлекает их у нас, и как развивается туристическая отрасль в нашей стране.

"У нас в Молдове фрукты натуральные. Люди, которые приезжают и пробуют нашу еду, удивляются, потому что на самом деле очень сочные фрукты. Сельский туризм предлагает домашнюю еду, приготовленную хозяйками. Это привлекает иностранных туристов", — рассказала собеседница.

Особая гордость Молдовы — винные туры с дегустацией. Анна Колца подчеркнула, что качество молдавского вина в последние годы значительно выросло. Винная продукция способна удовлетворить даже самых требовательных туристов.

"В Молдове много винодельческих структур получают золотые, бронзовые, серебряные медали на разных конкурсах. И это наша молдавская гордость. К нам приезжают капризные, в хорошем смысле слова, туристы, те, кто любят вкусное вино. Люди приезжают, дегустируют, и удивляются тому, насколько оно хорошо", — добавила она.

Хороша Молдова осенью.

© Sputnik/ Алексей Стефанов Как заставить туристов бегать наперегонки по виноградникам

В это время года перед туристами открывается возможность поучаствовать в сборе урожая винограда и лично ознакомиться с процессом производства вина.

Как заставить туристов бегать наперегонки по виноградникам>>>

"Это уникальная осенняя программа. Гостей разбивают на группы по 45-50 человек, и они наперегонки собирают виноград, рассчитывая на определенную награду, а после этого сами топчут этот виноград, после чего вино разливается в бутылки, на них наклеиваются этикетки, какие пожелают туристы, например, с логотипом компании, и забирают эти призы с собой. Время пролетает незаметно, но незабываемо, — гости радуются солнечной погоде, а она осенью в Молдове замечательная, хорошей музыке, вину и вкусной еде", — отметила собеседница.