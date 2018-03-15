Гурэу: для многих партий провал на выборах в Кишиневе станет фатальным

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании 12 марта единогласно утвердили дату проведения местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы.
Они состоятся 20 мая. Ранее примар Кишинева Дорин Киртоакэ и примар Бельц Ренато Усатый объявили о решении оставить свои должности.
По словам Виктора Гурэу, местные выборы станут жизнеопределяющими для некоторых политических партий республики, а их результат станет своеобразным трамплином перед главной схваткой осенью 2018.
"Нужно очень четко отметить, что выигрыш в столице 20 мая — это очень качественный, существенный бонус для мобилизации к осенним парламентским выборам. Любому, кто проиграет в этой схватке, аукнется в следующей схватке. Поэтому на кон поставлены осенние выборы", — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
В этой связи политолог предрекает ожесточенную схватку за города, которые сами по себе представляют интерес как с политической точки зрения, так и как источник электората.
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"Конечно, борьба будет ожесточенная. Потому что любое политическое правление на центральном уровне, если оно не обладает политическим контролем над столицей и северной столицей, то это для него чревато большими беспокойствами. В первую очередь Кишинев, который является бюджетообразующим городом. Принципиально надо отметить, что город Кишинев — это практически источник электоральных побед в будущих парламентских баталиях", — резюмировал эксперт.