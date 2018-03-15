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Виктор Гурэу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гурэу: для многих партий провал на выборах в Кишиневе станет фатальным

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Политолог Виктор Гурэу считает, что между кандидатами на пост примара Кишинева развернется ожесточенная борьба, поскольку от результатов местных выборов во многом будет зависеть судьба политических партий на парламентских выборах.

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании 12 марта единогласно утвердили дату проведения местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы.

Выборы в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК утвердил дату выборов мэров Кишинева и Бельц

Они состоятся 20 мая. Ранее примар Кишинева Дорин Киртоакэ и примар Бельц Ренато Усатый объявили о решении оставить свои должности. 

По словам Виктора Гурэу, местные выборы станут жизнеопределяющими для некоторых политических партий республики, а их результат станет своеобразным трамплином перед главной схваткой осенью 2018.

"Нужно очень четко отметить, что выигрыш в столице 20 мая — это очень качественный, существенный бонус для мобилизации к осенним парламентским выборам. Любому, кто проиграет в этой схватке, аукнется в следующей схватке. Поэтому на кон поставлены осенние выборы", — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

В этой связи политолог предрекает ожесточенную схватку за города, которые сами по себе представляют интерес как с политической точки зрения, так и как источник электората.

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"Конечно, борьба будет ожесточенная. Потому что любое политическое правление на центральном уровне, если оно не обладает политическим контролем над столицей и северной столицей, то это для него чревато большими беспокойствами. В первую очередь Кишинев, который является бюджетообразующим городом. Принципиально надо отметить, что город Кишинев — это практически источник электоральных побед в будущих парламентских баталиях", — резюмировал эксперт.

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Теги:
Бельцы, кандидаты, выборы, Кишинев, местные выборы, Виктор Гурэу, Политика



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