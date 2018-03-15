Захарова: Великобритания отказывается от диалога по "делу Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения.

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с Российской Федерацией, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

В ответ Москва объявила об аналогичных действиях в отношении британских дипломатов.

В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", направив туда четыре дипломатических обращения.

"На сегодняшний день Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной по выполнению своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химического оружия. Более того, в ответ на отправленные обращения мы получили лишь ничего не значащие отписки", — заявила Мария Захарова.

По словам Захаровой, в России с большой озабоченностью воспринимают всю поступающую информацию о применении на территории Великобритании химического оружия. В этой связи вызывает сожаление отказ официального Лондона от предоставления какой-либо фактической информации, которая могла бы пролить свет в этом деле.

"Вообще не идет речи о предоставлении российской стороне, например, проб вещества, которое было обнаружено на месте совершения преступления. Могу официально подтвердить, что никаких деталей, никаких данных, никакой информации, которая могла бы пролить какой-то свет на случившееся, официальный Лондон российской стороне не предоставил", — подчеркнула она.