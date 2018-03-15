Унгуряну: солнечные батареи могут полностью покрыть расходы на теплоэнергию

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Каждый год с началом отопительного сезона жители столицы с ужасом ожидают, когда снова придут счета за отопление. Граждане уверены, что из-за неправильного подсчета расходуемой энергии, потребители переплачивают в разы.

Так, для того, чтобы снизить затраты на теплоэнергию во многих странах отапливают дома при помощи солнечных батарей. Эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что такие системы позволяют частично покрыть расходы на отопление и горячую воду.

"У нас в Молдове достаточно благоприятные погодные условия для использования таких систем. С их помощью можно покрыть около 20% расходов на отопление и практически полностью покрыть расходы на горячее водоснабжение"- отметил Сергей Унгуряну.

Говоря о преимуществах солнечных батарей, собеседник отметил, что установить их за счет собственных средств рядовые граждане не смогут.

"Это очень выгодные системы, но установить их следует только в рамках какой-то программы, так как очень маленький процент населения может позволить себе самостоятельно установить такое оборудование из-за его высокой стоимости", — подчеркнул эксперт.