Эксперт: Саранск может понравиться болельщикам ЧМ своей экзотичностью

Эксперт в области туризма Майя Ломидзе рассказала в эфире радио Sputnik о том, что может привлечь болельщиков на Чемпионате мира по футболу в России.

Двадцать первый Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу

Впервые хозяйкой турнира станет Российская Федерация.

Глазами болельщика: почему футбольная Англия поедет в Россию>>>

Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала в эфире радио Sputnik о том, что с туристической точки зрения может привлечь болельщиков в РФ.

"Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи — эти четыре города в большей степени должны понравиться болельщикам, которые приедут на Чемпионат мира. Я думаю, что мы понравимся своей экзотичностью, которая будет и в Саранске, и в Ростове-на Дону, и других городах", — отметила эксперт.

По словам Майи Ломидзе, несмотря на то, что главной целью иностранцев, приехавших на Чемпионат мира, является футбол, туристических запросов с каждым днем становится все больше.