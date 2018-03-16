Руссу: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу.

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании 12 марта единогласно утвердили дату проведения местных выборов в муниципиях Кишинев и Бельцы. Они состоятся 20 мая.

Однако решение ЦИК не стало сюрпризом. Многие эксперты называли эту дату еще до ее официального оглашения.

"Это предусмотрено Кодексом о выборах. В случае новых местных выборов они назначаются и проводятся только два раза в год — весной и осенью. Так как еще до появления заявлений об отставках ЦИК уже назначила проведение местных выборов на эту дату в пяти населенных пунктах республики, было принято решение проводить выборы в Кишиневе и Бельцах в этот же день", — заявила Алина Руссу.

Собеседница так же рассказала, сколько кишиневцев должно проголосовать для того, чтобы выборы состоялись.

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"Согласно законодательству, для того, чтобы выборы считались состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали не менее четверти из числа лиц, которые включены в избирательные списки", — подчеркнула Алина Руссу.

В случае, если явка не достигнет нужного количества избирателей, решение о несостоятельности выборов будет принимать Центральная избирательная комиссия.