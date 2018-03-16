Юрьев: яд в Британию доставили нуль-транспортировкой из романов Стругацких

Вполне возможно, что яд, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть привезен в чемодане его дочери, сообщили британские СМИ.

Токсическое вещество, по сообщению газеты The Telegraph со ссылкой на источники в британских спецслужбах, которым отравили в Британии бывшего шпиона Скрипаля, могло "путешествовать" в чемодане его дочери, которая недавно побывала в России. Издание утверждает, что какой-то предмет одежды или косметики дочери Скрипаля мог быть пропитан отравляющим веществом. Отравленный предмет, как предполагает газета, должен был быть распакован только в доме экс-офицера ГРУ в городе Солсбери и поэтому никто кроме этих двух людей не пострадал.

О новой британской версии, ее странностях, в эфире радио Sputnik говорит политолог Дмитрий Юрьев.