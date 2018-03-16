Ларюшина: низкие цены - это признак бедности государства

Финансовый портал gobankingrates.com опубликовал рейтинг стран с самыми низкими ценами. Молдова в нем заняла 19-е место. В рейтинге собраны страны с самыми дешевыми энергоресурсами, низкими ценами на аренду жилья, продукты и услуги. Всего проанализированы 115 стран, цены при этом сравнивались с нью-йоркскими. Уровень зарплат не учитывался.

Что интересно — Молдова обогнала Украину — наша соседка на 6 месте. А также Румынию — что весьма странно — в Румынии, судя по документу, жизнь дешевле чем в Молдове. Все ли в порядке с этим рейтингом я попытаюсь выяснить у экономиста Татьяны Ларюшиной.

"Нужно понимать методологию составления этого рейтинга, какие критерии были положены в основу этого рейтинга. Когда мы говорим о Румынии: низкие цены это один из показателей бедности. Просто Молдова является самой бедной страной Европы, а Румыния, к сожалению, все еще является одной из бедных стран ЕС", — сказала экономист.