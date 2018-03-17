Дробницкий: многие думали, что Тиллерсон был назначен для дружбы с Россией

На днях президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря

Летом 2016 года Тиллерсон на встрече с сотрудниками Пентагона и своего аппарата назвал Дональда Трампа не очень приличным словечком "moron". После того как позже один из телеканалов обнародовал эту информацию, Тиллерсон выступил с заявлением, в котором отметил, что полностью поддерживает Трампа в его начинании "сделать Америку снова великой" и назвал его "smart" — умным.

Место Тиллерсона сейчас займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере. Что изменится сейчас во внешней политике США и изменится ли. Об этом и не только в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог американист Дмитрий Дробницкий.