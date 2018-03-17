Тренер: гимнастика поможет вылечить ортопедические заболевания у детей

Ортопедические проблемы являются довольно частым явлением у маленьких детей. Так как опорно-двигательный аппарат начинает формироваться у малышей с самого рождения, особенно важно, чтобы родители следили за малейшими отклонениями.

Не допустить возникновения таких проблем, либо избавиться от них на ранней стадии помогут занятия гимнастикой, считает тренер Анастасия Перванчук.

"В первую очередь хотелось бы донести до родителей, что гимнастика — это не только красота, но еще и здоровье. Очень часто приходят дети очень малого возраста, но уже с ортопедическими проблемами, и тогда нам приходится уже их исправлять. Хорошо, когда ребенок приходит в четыре года, когда он еще пластичен и никаких проблем не возникает", — отметила Анастасия Перванчук.

По словам собеседницы, гимнастика является самым ранним видом спорта для детей. Начать заниматься они могут уже в возрасте трех-четырех лет.

"В принципе, всегда берут примерно с четырех лет, но я занимаюсь с детьми и с трех лет. Мы занимаемся с ними в игровой форме, учим их азам, навыкам, которые, в любом случае, помогут им в дальнейшей жизни", — подчеркнула Анастасия Перванчук.