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Николай Печенов
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Эксперт: люди еще не готовы к использованию беспилотных автомобилей

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Об этом в эфире радио Sputnik заявил генеральный директор компании "Время роботов" Николай Печенов.

 

 

 

 

 

 

С каждым днем появляется все больше современных технологий, ученные совершают все больше открытий, и без сомнений, мир меняется так быстро, что уследить за этим не всегда просто.

Еще труднее к этим технологиям привыкнуть, считает генеральный директор компании "Время роботов" Николай Печенов.

"Все новые технологии проходят длительное тестирование. Их всегда так широко освещают и так много говорят о них, в первую очередь для того, чтобы люди к ним привыкли. Потому что люди еще не готовы к ним, и многим изобретениям не доверяют", — отметил эксперт.

Николай Печенов заявил в эфире радио Sputnik, что в ближайшее время люди вряд ли начнут доверять такому изобретению, как беспилотные автомобили.

"Чтобы люди начали приобретать беспилотные автомобили, необходимо, чтобы они могли фактически доверить свою жизнь искусственному интеллекту, необходимо, чтобы люди к нему привыкли. И сейчас идет подготовка общественности к таким новшествам. Технологии будут готовы скоро, а вот люди нет", — заключил Николай Печенов.

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Теги:
технологии, беспилотник



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