Цуркану: только законом расправы над врачами не остановить

Эксперт в области здравоохранения Геннадий Цуркану прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова случай физической расправы над врачом одной из кишиневских больниц.

Ранее молдавские СМИ сообщили подробности инцидента, произошедшего в Муниципальной больнице №1.

© Sputnik/ Павел Лисицын Выстоять и добиться – сражения у врачебных кабинетов

Супруг умершей пациентки жестоко избил врача терапевтического отделения. В результате нападения медик была госпитализирована с многочисленными травмами.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, это не единичный случай нападения на врачей. Аналогичные инциденты происходили и раньше, однако они не подвергались огласке.

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В любом случае, говорит Геннадий Цуркану, необходимость в защите врачей назрела, как и в обеспечении прав пациентов. Однако только законодательством здесь не поможешь.

"Существует Закон о профессиональной врачебной деятельности, существует и Закон о правах и обязанностях пациентов. Но только некоторые статьи этих законов исполняются. В большинстве своем эти законы существуют лишь ради законов. Что нужно изменить самое главное — это кардинально реформировать здравоохранение в области регламентирования предоставления услуг. Потому что лишь принятие закона о штрафах за нападение на врача не даст результата", — отметил специалист.

По мнению эксперта, проблемы системы здравоохранения республики столь глубоки, что решить их в течение краткосрочной перспективы не представляется возможным. Необходимо провести глубокое реформирование, результаты которого ощутили бы как медработники, так и их пациенты. А это работа на годы, может быть, и десятилетия.