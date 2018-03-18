Шеларь: у меня есть предположение, для чего в Молдову едет директор ВТО

Не так давно стало известно, что генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо осуществит официальный визит в Молдову.

Глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции Тудор Ульяновски на встрече с Азеведо подчеркнул обязательство Молдовы по выполнению Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и осуществлению Национального плана действий по упрощению процедур торговли, принятого правительством в конце прошлого года.

Зачем и почему именно в этом году в Молдову приедет Роберто Азеведо, и какую пользу из членства в этой организации извлекла Молдова? Ведь наша страна одной из первых среди бывших республик СССР вступила в ВТО еще в далеком 2001 году. На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает экономический эксперт Галина Шеларь.