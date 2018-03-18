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Валерий Осталеп
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Осталеп: заявление МИДЕИ о выборах президента России вызвало чувство дежавю

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Экс-вице-министр иностранных дел, политолог Валерий Осталеп прокомментировал заявление молдавского МИДЕИ относительно организации в Приднестровье выборов президента России.

Ранее внешнеполитическое ведомство республики распространило заявление, в котором выражается озабоченность в связи с открытием в левобережье 24 избирательных участков. В частности, в документе указывается на нецелесообразность открытия участков для голосования на территории, не подконтрольной конституционным властям Республики Молдова.

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По словам главы Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерия Осталепа, организация в Приднестровье выборов в органы российской власти всегда сопровождалось негативной реакцией официального Кишинева. Поэтому, по его мнению, очередное заявление МИДЕИ, на этот раз в связи с выборами президента России в левобережье, было вполне предсказуемым.

"Для меня приднестровский регион — это часть нашей страны, который мы, к сожалению, не контролируем. Отсюда и дежавю возникает в связи с этими вопросами. Ясно, что наши заявления имеют место быть каждый раз, но они ни на что не влияют. Это понимают все стороны — и те, кто заявляют, и те, кто организовывает выборы", — сказал политолог в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению Валерия Осталепа, основная проблема внешней политики Молдовы заключается в том, что она никак не влияет на процессы, происходящие в регионе, а к заявлениям, которые делает официальный Кишинев, никто не прислушивается.

"Я не критикую это заявление, с точки зрения государственных интересов оно понятно. Но давайте выходить на другой уровень отношений и с Москвой, и с Тирасполем, чтобы, если есть интерес организовывать выборы, было четкое понимание, как это происходит. И чтобы любые наши заявления — и МИДЕИ, и правительства, и парламента, чтобы все они воспринимались всерьез. Потому что в данном случае никто на них не обращает внимание", — резюмировал политолог.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса. Всего в регионе открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. 

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Теги:
участки для голосования, выборы президента России, Приднестровье, Валерий Осталеп



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