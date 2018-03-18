Мухаметшин: непогода не помешала гражданам РФ проголосовать в Молдове

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Молдова Фарит Мухаметшин рассказал о том, как проходит голосование на выборах президента России.

Граждане Российской Федерации, проживающие в Молдове, активно голосуют на выборах президента России, некоторые из них пришли на избирательный участок в Кишиневе еще до его открытия.

Всего в республике, включая Приднестровский регион и Гагаузскую автономию, открыто около 30 избирательных участков. Большая часть из них работает на левобережье Днестра.

О том, не помешала ли непогода гражданам России осуществить свое волеизъявление, и о том, как проходит процесс голосования корреспонденту Sputnik Молдова рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Фарит Мухаметшин.

"Непогода не помешала гражданам России массово прийти на участки и отдать свой голос за одного из кандидатов, с программой которого они могли ознакомиться на российском телевидении, и которая показалась им наиболее емкой", — подчеркнул дипломат.