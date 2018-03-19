Виловатых: восемь стран ЕС против Макрона

Эксперт РИСИ говорит о серьезных проблемах, связанных с реформами ЕС.

Восемь стран Евросоюза — Латвия, Дания, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Ирландия и Нидерланды — отклонили предложения президента Франции Эмануэля Макрона по реформированию Евросоюза.

© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea Макрон пытается стать Наполеоном 2.0 и предлагает ограбить Германию

Эксперт РИСИ политолог Анна Виловатых говорит, что практически все предложения Макрона касаются организации общих структур управления в ЕС: единого военизированного подразделения, единого министра обороны, общего министра финансов, военно-разведывательную академию.

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Помимо этого, президент Франции предложил установить общую экологическую политику и объединить борьбу с вызовами безопасности.

"Понято, что Европейский союз сейчас находится на перепутье, с учетом того, что внутренние процессы усложняются. Безусловно этому способствует выход Великобритании из ЕС. Поэтому развиваются центробежные тенденции и в Испании, и в Италии это заметно. Кроме того, серьезно укрепляются позиции популистских партий", — сказала эксперт.

Реформы ЕС не за горами, утверждает политолог.

"В целом пока говорить о деталях реформы ЕС преждевременно, но очевидно, что Евросоюз нуждается в реформировании, и власти ключевых государств это хорошо понимают", — резюмировала Виловатых.