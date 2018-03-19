Мидриган: в Молдове по сей день имеют место случаи трудового рабства

Юрист Павел Мидриган рассказал о шокирующих явлениях в молдавском обществе, которые происходят и сегодня.

О том, что граждане Молдовы попадают в трудовое рабство за рубежом, известно давно. Шокирующие случаи, от которых стынет кровь, неоднократно происходили с нашими согражданами на рубеже веков. Именно в начале "нулевых" все чаще можно было услышать о том, что, поехав на заработки в Турцию, в ряд стран Европы, выходцы из Молдовы не один год проводили в неволе.

Причем истории, как правило, стандартные: погнался за неплохим заработком, хотел сбежать от нищеты и хоть как-то прокормить семью, а получилось, что отобрали паспорт и заставили работать "на того парня".

Казалось бы, сегодня, таких шокирующих случаев все меньше и меньше. Однако они происходят, еще раз напоминая, что не все так хорошо и однозначно в молдавском обществе.

Последний такой вопиющий случай "всплыл" совсем недавно, когда выяснилось, что гражданин Молдовы провел в трудовой неволе в Казахстане не один год.

О том, почему граждане Молдовы попадают в трудовое рабство даже у себя на родине, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал юрист, адвокат Павел Мидриган.