Политолог: выборы президента РФ прошли в новых геополитических реалиях

Российский политолог Евгений Бень рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, чем выборы президента России 2018 года отличались от выборной кампании-2012.

На прошедших в воскресенье выборах президента России Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%,), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

Российские политологи называют предсказуемой тройку лидеров среди кандидатов по числу голосов и полагают, что результаты выборов уже не изменятся.

Чем президентская кампания в России отличалась от президентских выборов 2012 года?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Отличие нынешних президентских выборов от кампании 2012 года заключается в том, что они прошли в сильно изменившейся международной ситуации. Они прошли в условиях серьезного давления на России со стороны США и Запада. Изменились отношения России с мировым сообществом по сравнению с 2012 годом. Однако эти выборы прошли более спокойно, чем предыдущие. Сама выборная атмосфера в Москве была более консолидированной", — заявил Евгений Бень.