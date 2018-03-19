Брутер: граждане России показали в Молдове сопричастность к судьбе страны

Российский политолог Владимир Брутер рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, чем была обусловлена высокая явка граждан России на избирательные участки, открытые в Молдове.

Граждане России, проживающие и находящиеся в Молдове, проявили к выборам президента РФ больше внимания, чем к выборам в Госдуму в 2016 году, нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, ни руководителями избирательных участков не было выявлено, заявил Sputnik посол России в республике Фарит Мухаметшин после закрытия участков для голосования.

Всего на территории республики для голосования на выборах были открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в Приднестровье.

Почему граждане России, проживающие в Молдове, несмотря на непогоду и мороз, так активно участвовали в президентских выборах?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik дал российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Всем гражданам России не безразлично будущее этой страны. Именно этим объясняется такая высокая явка на избирательные участки в Молдове. Россия — это дом для всех ее граждан и от того, как они будут к нему относиться, зависит будущее страны. Сегодня россияне, в том числе живущие в Молдове, заинтересованы больше, чем когда-либо, чтобы Россия была сильной и процветающей страной, и в целом отвечала их интересам", их ожиданиям", — подчеркнул собеседник.

По словам политолога, для нынешней России очень важна сосредоточенность на своих перспективах, на своем благополучии. Брутер утверждает: таким массовым голосованием граждане России, проживающие в Молдове, еще раз показали, что хотят максимально соучаствовать в определении перспектив своей страны.