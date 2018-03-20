Федорова: создан миф о том, что Молдова – одна из самых пьющих стран

Ежегодно Молдова попадает в рейтинг самых "пьющих" стран в мире.
Однако люди, занимающиеся составлением этих статистических отчетов, как правило, оперируют весьма элементарными арифметическими расчетами, когда общее число произведенных тысяч декалитров спиртного в Молдове просто делится на все население, включая глубоких стариков и новорожденных детей.
Таким образом, получается, что на долю каждого жителя страны приходится около 20 литров чистого спирта ежегодно, что и свидетельствует о том, что граждане Молдовы — одни из самых пьющих людей в мире.
Однако культура виноделия, равно, как и потребление этого напитка, насчитывает не одну сотню лет. Культурно выпивать у нас в республике всегда умели, равно, как и встречать гостей, у которых о Молдове остаются только самые теплые воспоминания.
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Так почему же население страны попадает в рейтинг самых пьющих в мире? И какие мотивы заставляют жителей страны прикладываться к бутылке?
Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала врач-нарколог Лилия Федорова.