Федорова: создан миф о том, что Молдова – одна из самых пьющих стран

Нарколог Лилия Федорова в эфире радиостудии Sputnik опровергла миф о том, что Молдова – одна из пьющих стран в мире.

Ежегодно Молдова попадает в рейтинг самых "пьющих" стран в мире.

© Sputnik/ Виталий Аньков Научились ли в Молдове культурно выпивать

Однако люди, занимающиеся составлением этих статистических отчетов, как правило, оперируют весьма элементарными арифметическими расчетами, когда общее число произведенных тысяч декалитров спиртного в Молдове просто делится на все население, включая глубоких стариков и новорожденных детей.

Таким образом, получается, что на долю каждого жителя страны приходится около 20 литров чистого спирта ежегодно, что и свидетельствует о том, что граждане Молдовы — одни из самых пьющих людей в мире.

Однако культура виноделия, равно, как и потребление этого напитка, насчитывает не одну сотню лет. Культурно выпивать у нас в республике всегда умели, равно, как и встречать гостей, у которых о Молдове остаются только самые теплые воспоминания.

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Так почему же население страны попадает в рейтинг самых пьющих в мире? И какие мотивы заставляют жителей страны прикладываться к бутылке?

Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала врач-нарколог Лилия Федорова.