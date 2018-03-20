Парликов: в Молдове может быть снижен тариф на отопление

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы утвердило тарифы и регламентированные цены на природный газ на 2018 год.
Таким образом, были снижены тарифы в среднем на 20,3%.
Решение было принято в результате запроса, поданного в НАРЭ компанией "Молдовагаз", в котором поставщик предложил снизить цены на голубое топливо на 11,4%.
Унгуряну: солнечные батареи могут полностью покрыть расходы на теплоэнергию>>>
По мнению Виктора Парликова, несмотря на то, что ранее тарифы на свет и отопление пересматривались сразу после установления новой цены на газ, на этот раз данная практика вряд ли будет применена.
"Вступил в силу новый закон, который предусматривает другой порядок принятия тарифов, процедура более комплексная. И посмотрим, подадут ли компании заявки на изменение тарифов. И если не подадут, то будет интересно, как себя поведет НАРЭ", — отметил он.
В то же время, собеседник радиостудии Sputnik Молдова уверен, что есть все основания для снижения тарифов на отопление.
Стоит ли ожидать понижения цен в Молдове в ближайшее время>>>
Однако, по его мнению, подобное нельзя утверждать в отношении цен на электроэнергию.
"Здесь надо смотреть на другие факторы: импортная цена выросла, курс укрепился, новую методологию для рынка электроэнергии утвердили, базовые затраты не утверждены. Процесс там долгий. Я думаю, что в ближайшие полгода тариф на электроэнергию менять не будут. А вот на тепло, в принципе, теоретически тарифы менять можно", — добавил специалист.
По словам бывшего руководителя НАРЭ, новый тариф на теплоноситель потребители получат не скоро. В условиях завершающегося отопительного сезона, регулятор вряд ли будет торопиться с принятием решения. Так что новый тариф, скорее всего, будет применен лишь к концу года.