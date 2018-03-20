Парликов: в Молдове может быть снижен тариф на отопление

Экс-директор НАРЭ, эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что в результате снижения тарифа на газ появились основания для пересмотра тарифа на теплоэнергию, однако это не произойдет до конца года.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы утвердило тарифы и регламентированные цены на природный газ на 2018 год.

Таким образом, были снижены тарифы в среднем на 20,3%.

Решение было принято в результате запроса, поданного в НАРЭ компанией "Молдовагаз", в котором поставщик предложил снизить цены на голубое топливо на 11,4%.

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По мнению Виктора Парликова, несмотря на то, что ранее тарифы на свет и отопление пересматривались сразу после установления новой цены на газ, на этот раз данная практика вряд ли будет применена.

"Вступил в силу новый закон, который предусматривает другой порядок принятия тарифов, процедура более комплексная. И посмотрим, подадут ли компании заявки на изменение тарифов. И если не подадут, то будет интересно, как себя поведет НАРЭ", — отметил он.

В то же время, собеседник радиостудии Sputnik Молдова уверен, что есть все основания для снижения тарифов на отопление.

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Однако, по его мнению, подобное нельзя утверждать в отношении цен на электроэнергию.

"Здесь надо смотреть на другие факторы: импортная цена выросла, курс укрепился, новую методологию для рынка электроэнергии утвердили, базовые затраты не утверждены. Процесс там долгий. Я думаю, что в ближайшие полгода тариф на электроэнергию менять не будут. А вот на тепло, в принципе, теоретически тарифы менять можно", — добавил специалист.

По словам бывшего руководителя НАРЭ, новый тариф на теплоноситель потребители получат не скоро. В условиях завершающегося отопительного сезона, регулятор вряд ли будет торопиться с принятием решения. Так что новый тариф, скорее всего, будет применен лишь к концу года.