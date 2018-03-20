Узунова: задержание Саркози связано с политической борьбой во Франции

Ранее о задержании экс-президента Франции сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. Как стало известно, произошло это в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии. Экс-президент помещен под стражу в пригороде Париже — в Нантере.

© Sputnik/ Irina Kalashnikova Во Франции арестовали бывшего президента Николя Саркози

Весной 2012 года в СМИ были опубликованы документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Надежды Узуновой, то, что история с финансированием кампании Саркози всплыла в 2018 году, указывает на обостряющуюся политическую борьбу во Франции.

"Можно сказать, что ситуация с Саркози, с одной стороны, связана с продолжающейся и даже усиливающейся политической борьбой во Франции, несмотря на то, что Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство в парламенте, и во Франции всячески поддерживается его власть", — отметила политолог.

По мнению собеседницы радио Sputnik, есть основания полагать, что, несмотря на видимые устойчивые позиции нынешнего президента Франции, его реальное положение не столь прочно.

"Если учесть особенности избирательной системы Франции, положение Эммануэля Макрона достаточно шаткое. Поэтому эта политическая борьба, несмотря на внешнее благолепие, во французской политике не ослабевает", — заключила Узунова.