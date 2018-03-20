18:59 20 Марта 2018
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Виктор Гайчук
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Гайчук: профессиональная армия – это хорошо, но дорого

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Идея отмены обязательной военной службы в Молдове появилась еще в 2002 году, но только в 2018 у нее появился шанс осуществиться

Экс-министр обороны Молдовы, генерал Виктор Гайчук заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что реформа молдавской армии назрела давно, а сама идея перехода на контрактную службу возникла еще 16 лет назад, однако ее не удалось реализовать. 

"Еще в 2002 году парламентом была принята Концепция реформы вооруженных сил Республики Молдова, в котором были три этапа: 2002-2004, 2004-2008, 2008-2014. И, в принципе, мы и предполагали в этой концепции что к 2014 году Национальная армия Молдовы будет комплектоваться полностью на контрактной основе. Но жизнь внесла свои коррективы. С 2014 года, как только ситуация, с военной точки зрения, обострилась, все начали делать шаг назад, все решили вернуться к всеобщей воинской обязанности", — сказал генерал.

По мнению военного эксперта, в Молдове должна быть профессиональная армия, но нельзя забывать и о резерве, который должен постоянно пополняться.

"А как его подготовить? Те же военные кафедры, в том числе это и часть молодых ребят, которые приходят на 12 месяцев, получают первоначальные навыки военной подготовки, учатся стрелять и действовать. Вот это и есть подготовка резерва. Ну и не все у нас увиливают от армии. Есть те, кто хотят служить, те, кто считает, что служба в армии сделает из него мужчину, есть и порядочные люди, которые искренне хотят защитить свою Родину", — добавил Гайчук.

По его словам, на сегодняшний день процент контрактников в молдавской армии больше, чем срочников. Но полностью исключить набор в армию сегодня сложно.

"Во-первых, с точки зрения финансовой, потому что это очень дорого содержать солдат по найму, надо платить соответствующую зарплату. Во-вторых, надо смотреть на вопрос стратегически. Если мы хотим, чтобы наше государство смогло себя защитить, мы должны иметь нормальных молодых людей, готовых в любой момент быть призванными в армию и быть готовых защитить свое отечество", — резюмировал генерал. 

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Теги:
профессиональная армия, контрактники, национальная армия, Виктор Гайчук



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