Бушилэ: у социалистов есть шансы выиграть выборы генпримара Кишинева

ПСРМ выдвинула в качестве кандидата на пост мэра Кишинева главу фракции в Муниципальном совете, пресс-секретаря президента страны Иона Чебана.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Социалисты выдвигают Иона Чебана кандидатом в мэры Кишинева

Это решение было принято по итогам республиканского актива политформирования.

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По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, борьба вокруг кресла генпримара и во время местных выборов развернется по геополитическому принципу.

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Этим и будет определяться выбор кишиневцев.

"Как всегда в прошлом а, думаю, и в будущем, выборы в Кишиневе будут геополитическими: кто влево, кто вправо, кто с Россией, кто с ЕС и американцами. Я считаю, что весь электорат, который настроен за Россию, будет голосовать за Иона Чебана, кто настроены на Европейский союз и сближение с Румынией и США, будут голосовать за другого кандидата, проевропейского — кого еще не ясно", — считает Бушилэ.

Как отмечает эксперт, самым большим "врагом" кандидатов с правого фланга будет даже не оппонент с левого, а их количество и разрозненность. На этом представитель социалистов может сыграть партию и выиграть. Если, конечно, правые и центристы не объединятся и не выдвинут единого кандидата.

"Это очень трудно, с моей точки зрения, будет сделать. Потому что все политические партии с правого фланга разрозненны. Если они не выдвинут единого кандидата, по крайней мере во втором туре, то Ион Чебан имеет больше шансов", — резюмировал эксперт.

Выборы генерального примара Кишинева состоятся 20 мая.