Ляху: в Молдове любой может купить запрещенное оружие

Во вторник в центре Кишинева в одном из продуктовых магазинов в результате взрыва гранаты погибли два человека. Виновник трагедии зашел в торговую точку около 11 утра, взял порядка 10 пачек сигарет и направился к выходу, не заплатив за товар. Сотрудники магазина попросили мужчину рассчитаться, однако в этот момент из его кармана или сумки выпала взрывчатка.

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Ветеран спецслужб Ион Ляху в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, откуда у обычного гражданина могло оказаться взрывное устройство.

"Если бы мы жили где-то в изолированном месте, на каких-нибудь островах, то это было бы серьезным вопросом. Но мы живем в регионе, где когда-то имели место боевые действия. Нет ничего удивительного, что человек, тем более ранее судимый, смог достать гранату", — заявил Ион Ляху.

Собеседник отметил, что достать оружие в Молдове обычным гражданам не составляет труда.

"Достать оружие — это вопрос цены и компетентности. Если очень захочется достать, и на это будут необходимые денежные средства — проблем не будет. А вот, что касается применения — то это уже вопрос компетентности. Если рассматривать данное происшествие, то тут речь идет о человеке, который совершенно не умел обращаться с оружием", — подчеркнул Ион Ляху.