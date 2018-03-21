Алисенов: идея общих пенсий в ЕАЭС хороша, но преждевременна

Кандидат экономических наук Алисен Алисенов рассказал в эфире радио Sputnik о сложностях, которые могут возникнуть при переходе на общее пенсионное обеспечение граждан государств ЕАЭС.

Страны ЕАЭС в ближайшее время планируют подписать Договор о пенсионном обеспечении своих трудящихся. Таким образом граждане государств, входящих в ЕАЭС и проживающих, к примеру, в России, получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы на родине.

Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие сложности могут возникнуть при переходе на общее пенсионное обеспечение.

"Основная проблема заключается в том, что размеры пенсионных выплат во всех странах ЕАЭС отличаются. Это может привести к неким перекосам в системе и в вопросах обеспеченности национального пенсионного фонда. Кроме того, многие страны все еще находятся на стадии реформирования своих пенсионных систем", — отметил Алисен Алисенов.

По словам эксперта, принятие проекта может привести к росту миграции населения пенсионного возраста из одних стран ЕАЭС в другие.

"Для того, чтобы осуществить этот проект необходимо выравнивать экономические показатели стран, что в ближайшей перспективе, к сожалению, невозможно. Сейчас страны очень отличаются по темпам экономического развития и по уровню благополучия населения", — подчеркнул эксперт.

Алисен Алисенов отметил, что для реализации подобных проектов необходимо создание единого наднационального органа, который бы следил за соответствием принимаемых в странах внутренних законов с теми, что приняты в рамках ЕАЭС.