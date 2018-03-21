Эксперт: мартовская непогода не повлияет на урожай

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила начальник центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеослужбы Татьяна Миронова.

Минусовая температура, снег, обилие осадков не являются достаточно частым явлением в Молдове в конце марта. Непогода принесла жителям немалые проблемы.

Начальник центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеослужбы Татьяна Миронова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как это скажется на урожае в этом году.

"Что касается озимых культур, то для них сложившаяся ситуация не опасна. Почва практически не промерзла, сверху лежит слой снега, а температура не такая уж и низкая, чтобы нанести серьезный ущерб", — отметила синоптик.

По словам собеседницы, могут быть обнаружены лишь единичные случаи повреждения плодовых культур. Однако в целом серьезного ущерба не будет.

"Если говорить о плодовых культурах, то почки на деревьях еще не набухли. Самая низкая температура в марте у нас была — 13, а для них это не страшно. Повреждения могли быть лишь в каких-то отдельных случаях" — подчеркнула эксперт.

Татьяна Миронова также отметила, что аналогичное резкое похолодание наблюдалась в Молдове в марте 2013 года, но тогда капризы погоды не повлияли на урожай.