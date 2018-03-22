Эксперт: миллионы мигрантов скоро заполонят Европу и страны СНГ

Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов.

Всемирный банк прогнозирует к 2050 году миграцию более 140 млн человек из-за глобального потепления.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Будза: скоро в Молдову хлынет поток мигрантов из азиатских стран

В зоне риска — страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Латинская Америка. Эксперты утверждают, что проблема недооценивается правительствами, так как население этих регионов составляет более половины жителей всех развивающихся стран мира.

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Данный прогноз в эфире радио Sputnik прокомментировал проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов.

"Эта цифра, 140 миллионов, о которых говорится в докладе — это очень много. Обратите внимание, что это люди из развивающихся стран, зачастую беднейших стран мира, на которые сейчас идет волна засухи и потепления. Если пойдет большой поток миграции — это означает, что начнется абсолютно новое расселение по планете", — заявил Сергей Мясоедов.

В связи с этим, по словам эксперта, могут возникнуть проблемы адаптации и межэтнические конфликты.

"Людей нужно будет расселить, обучить языку. Мы уже наблюдали, с какими проблемами пришлось столкнуться Европе, когда в нее резко хлынул поток мигрантов. И даже несмотря на то, что их было меньше, это вызвало огромное количество проблем", — подчеркнул Сергей Мясоедов.

Тем не менее, бояться миграции не стоит, так как уже сейчас этот процесс идет, а количество мигрантов исчисляется миллионами, считает эксперт.