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Валерий Вуглинский
© Photo: Государственный гидрологический институт

Вуглинский: вода – это "краеугольный камень" жизни

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Эксперт говорит о Всемирном дне водных ресурсов и его значение для человечества.

В 2018 году Всемирный день воды посвящен вопросу использования природных факторов для преодоления водных проблем XXI века.

Как известно, вода — это "краеугольный камень" жизни. Она необходима, чтобы утолить жажду, помочь в сохранении здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение в области трудоустройства, что, в свою очередь, поддерживает экономическое, социальное и человеческое развитие.

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Эксперты отмечают, что на сегодняшний день более 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания. Чтобы обеспечить себя водой люди вынуждены тратить большое количество времени, простаивая в очередях, или преодолевать большие расстояния пешком.

Обо всем этом в эфире радио Sputnik говорит доктор географических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Государственного гидрологического института Валерий Вуглинский.

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Теги:
вода в жизни человека, вода, Валерий Вуглинский, Общество



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