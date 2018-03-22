Виловатых: на саммите ЕС обсудят много важных вопросов

Эксперт РИСИ говорит о главных темах очередного саммита глав государств и правительств Евросоюза.

Пошлины США на сталь и алюминий, постройка единой системы связи 5G, распределение мигрантов по странам ЕС, условия проведения майского саммита, подписание предварительного плана выхода Великобритании из ЕС — это лишь часть тем, которые планируют обсудить участники очередного саммита глав государств и правительств Евросоюза 22 и 23 марта 2018 года, говорит эксперт РИСИ Анна Виловатых.

"Недавно США ввели пошлины на ввоз алюминия и стали. Для стран ЕС это — острая тема. Как ожидается, европейские лидеры будут обсуждать, каким образом оптимизировать торговую политику", — отметила Виловатых.

Тема беженцев и мигрантов также станет одной из важнейших, говорит аналитик.

"В 2015-2016 годах в Евросоюз прибыли порядка 1,5 млн мигрантов, для которых нужно создавать условия. Чтобы распределение беженцев работало более гладко, необходимо установить конкретные правила, куда и в какую страну мигрантов будут направлять. Пока такая система работает со сбоями, причем намечаются серьёзные разногласия", — резюмировала эксперт.