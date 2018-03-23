Журавлев: кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы

Отношения Молдовы и России сейчас, увы, переживают не лучшие времена, в этом мнении сходятся практически все эксперты. Извечный вопрос, "кто виноват", как всегда, сложен и многогранен.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву

Некоторые аналитики, а в особенности психологи, утверждают, что в ссорах виновны всегда обе стороны. Так ли это — Sputnik Молдова поинтересовался у российского эксперта, кандидата политических наук, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

Карасин: нужны новые импульсы для решения приднестровского вопроса>>>

"Конечно, же у России нет позиции, что она всегда и во всем права. Это было бы странно. Но в данном случае мы никаких действий для ухудшения отношения с Молдовой не предпринимали. Могут быть противоречия, могут быть взаимные претензии, но тут главное — действия и практические шаги по ухудшению отношений. Мы ни политически, ни экономически не старались никогда ущемить Молдову", — сказал политолог.

Является ли наличие непризнанного Приднестровья тем камнем, который тянет на дно молдавско-российские отношения?

"Можно воспринять ущемлением позитивные отношения России с непризнанным Приднестровьем. Конечно его наличие никак не улучшает отношения России и Молдовы. Но ни у Латвии, ни у Эстонии, ни у Польши нет своего Приднестровья. А отношения все равно довольно сложные", — резюмировал эксперт.