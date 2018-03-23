Ковалева: когда родители на заработках, дети все чаще прибегают к насилию

Доктор психологии Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik, почему случаи бытового и сексуального насилия среди несовершеннолетних становятся все более распространенными.

В Молдове давно распространено такое явление, как дети улиц. Будущее многих из них предопределено: будучи вынужденными добывать себе кусок хлеба, не имея родительской опеки и образования, большинство из таких молдавских "Маугли" преступают закон, идут на мелкие кражи и грабежи и, как результат, оказываются в местах не столь отдаленных.

Однако много в молдавском обществе и тех подростков, у которых есть родители, но они — давно на заработках за рубежом. Эти несовершеннолетние также, фактически, предоставлены самим себе. Да, кормят и дают кров им бабушки и дедушки, однако воспитывает их улица и все сопутствующие негативные явления, которые свойственны такому, полубеспризорному образу жизни.

Как результат — все больше случаев насилия, как бытового, так и сексуального, которые допускают по отношению к сверстникам такие подростки.

Чем вызвана такая повышенная несовершеннолетняя агрессия, и какую роль в этом играет интернет?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.