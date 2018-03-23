Степанюк: в апреле Раду выдвинет свою кандидатуру в примары столицы

Политолог Виктор Степанюк в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, выдвинет ли временно исполняющая обязанности генпримара Кишинева Сильвия Раду свою кандидатуру на выборы 20 мая нынешнего года.

Предвыборная кампания по досрочному избранию генерального примара муниципия Кишинев набирает обороты.

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Целый ряд политических партий Молдовы уже выдвинул своих кандидатов, которые будут бороться 20 мая за кресло генерального примара муниципия Кишинев. Правда, займут его ненадолго, приблизительно на год, когда состоятся очередные местные выборы, как муниципального совета, так и генпримара.

Одним из первых заявил о своем участии в электоральной гонке председатель партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

За ним последовали выдвиженец от Партии социалистов Ион Чебан, и кандидат от Либеральной партии — Валериу Мунтяну. На нынешней неделе партия "Шор" объявила имя своего кандидата, который поборется за кресло мэра Кишинева. Им стала Регина Апостолова — нынешний вице-примар Оргеева.

Однако интрига по-прежнему заключается в том, будет ли участвовать в выборах главы кишиневской мэрии нынешний врио генпримара столицы Силвия Раду, которая однако не изъявила такого желания.

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Кто станет "форвардами" в предвыборной кампании на должность генерального примара столицы, и как сложится политический "пасьянс" ближе к дате 20 мая?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал политолог, экс-вице-премьер правительства Молдовы Виктор Степанюк.