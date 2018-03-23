Гусев: встреча Путина и Трампа назрела

Политолог Александр Гусев в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, почему встреча президентов США и России сейчас видится крайне необходимой.

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России.

Британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломата, а также заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радиостудии Sputnik высказал мнение, что высылка российских дипломатов — не вполне самостоятельный шаг Лондона, а могла быть продиктована из-за Атлантического океана. В этих условиях, по мнению эксперта, встреча президентов США и России видится крайне необходимой для того, чтобы можно было расставить все точки над "и".

"Дело по отравлению Скрипаля — чистейшей воды провокация. За этим стоят не только спецслужбы Великобритании и США. Это — четко продуманная политическая акция, направленная на дестабилизацию отношений с Российской Федерацией. Поэтому встреча двух лидеров — Дональда Трампа и Владимира Путина — сейчас назрела. Телефонные переговоры, которые произошли между двумя президентами оставляют надежду, что эта встреча все же произойдет", — заявил Гусев.