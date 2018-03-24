Гырбу: через несколько лет молдавские старики могут остаться без пенсий

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал ситуацию, при которой уже через несколько лет встанет вопрос о способности государства осуществлять социальные выплаты.

По оценкам ряда социологов, ежедневно Молдову покидает 106 трудоспособных граждан, из которых обратно на родину жить возвращается только трое. Если провести простой арифметический расчет, можно проследить, что ежегодно на работу за пределы республики уезжает порядка 36-37 тысяч человек.

В этих условиях, как никогда актуально, встает вопрос: как государство будет обеспечивать социальные выплату всего через 5-7 лет в условиях, когда отток трудоспособных граждан, потенциальных налогоплательщиков, за рубеж продолжится?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Ситуация уже сейчас — очень серьезная: на одного пенсионера приходится один работающий гражданин. Пенсии можно увеличить лишь при повышении налоговой нагрузки на работающего официально человека. Однако введение таких мер приведет к еще большему оттоку трудоспособных граждан за рубеж. Проблемы в социальном секторе Молдовы происходят потому, что у нас фактически не существует реальной экономики", — заявил эксперт.