Эколог: совсем скоро Украина может оставить Молдову без питьевой воды

Эколог Илья Тромбицкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik, к каким катастрофическим последствиям могут привести нашу республику односторонние действия соседней страны по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра.

Ряд молдавских экологов утверждает, что Украина по сей день не отказалась от своих замыслов по строительству в верховьях Днестра каскада из шести гидроэлектростанций, которые приведут главную реку нашей страны к настоящей экологической катастрофе.

Уже сегодня, как простые рыбаки, десятками лет занимающиеся ловлей на Днестре, так и эксперты-экологи говорят о том, что уровень воды в реки значительно упал. А действия украинских гидроэнергетиков, которые "грешат" несвоевременным спуском воды через шлюзы Новоднестровской ГЭС, расположенной в верховьях главной реки Молдовы, и приводят к тому, что она заметно мелеет, летом вовсе превращаясь из полноводной артерии в речушку.

Более того, в случае воплощения украинской стороной своих замыслов по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра, реке грозит практически полное обмеление, а некогда полноводная артерия превратится в серию небольших озер — не более того.

Почему украинские гидроэнергетики могут лишить Молдову стратегических запасов питьевой воды, и когда это может произойти?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог, председатель Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбиций.