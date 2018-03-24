Социолог: в чем главный секрет популярности Путина в Молдове

Так популярность Владимира Путина среди граждан Молдовы стабильно варьирует у отметки в 60 процентов. Что так привлекает граждан Молдовы в российском лидере, какие политические качества выводят его в первую строку рейтинга доверия к зарубежным политикам?
Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат социологии Владимир Блажко.
"Владимир Путин, как политик и государственный деятель, очень сильно прогрессирует. Путин, как руководитель — государственник. Все, что он делает, все, к чему стремится, — прозрачно, ясно и объясняемо. Это — для России и в ее интересах. То, что он предпринимает и делает в своей стране, понятно и ясно всем. В этом — главный секрет его популярности", — заявил Блажко.