Степанюк: молдаване начали терять свою идентичность после распада СССР

Доктор исторических наук Виктор Степанюк в интервью Sputnik Молдова рассказал, что за 27 лет независимости, властям не удалось вернуть в школы предмет "историю Молдовы".

Сохранение молдавской государственности уже долгие годы является наболевшей темой в республике. Кто-то говорит о том, что страну нужно "подогнать" под европейские стандарты, кто-то говорит о необходимости объединения с Румынией.

Доктор исторических наук Виктор Степанюк рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что причиной этого является наступивший в стране кризис идентичности.

"Начался он у нас еще в 1991 году, когда республика перестала быть советской. После этого, став уже молдавской республикой, мы, к сожалению, не смогли полностью сохранить этот идеологический аспект. С 1991 года мы начали терять свою идентичность. Это произошло потому, что в школах, в системе культуры и образования молдавская идентичность начала смешиваться. В школе ввели предмет — история румын, что, конечно, удивило многих преподавателей. И за эти 27 лет, нам не удалось вернуть историю Молдовы", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

О том, как Молдове сохранить свои ценности и культуру, и насколько страшны идеи унионизма, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор исторических наук Виктор Степанюк.