Склифос: удалить всю личную информацию из социальных сетей невозможно

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

Наверное, в мире не осталось практически ни одного человека, не знающего о социальных сетях. Миллионы людей имеют личные аккаунты на той или иной интернет-платформе. Не желая отставать от модных трендов, пользователи выставляют на своих страницах свои фотографии, рассказывают о предстоящем или прошедшем отпуске, описывая каждое событие из своей жизни.

Эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос предупредил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что удалить всю информацию о себе из социальных сетей невозможно.

"Удалить свою учетную запись из поисковой системы очень сложно. К примеру, удалить свою страницу из Facebook практически невозможно. Европейское сообщество до сих пор занимается этим вопросом, что говорит о его большой важности", — отметил собеседник.

Константин Склифос подчеркнул, что публикуя личную информацию в интернете, следует помнить, что данной информацией могут воспользоваться интернет-мошенники.