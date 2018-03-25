Эксперт: скоро мы начнем платить большие деньги за мобильные приложения

Основатель платформы стабильных криптовалют Григорий Клумов уверен, что мобильные приложения, которые активно используются для покупки и оплаты товаров и услуг, уже в скором времени станут платными.

Новейшие технологии и мобильные приложения значительно облегчили жизнь современному человеку, позволив осуществлять покупки, оплачивать счета, переводить денежные средства при помощи одного лишь смартфона.

По мнению эксперта по цифровым валютам Григория Клумова, в ближайшем будущем практически все население будет пользоваться функцией оплаты товаров и услуг через мобильные приложения.

"Я думаю, что все платежеспособное население рано или поздно будет осуществлять заказы товаров или услуг только посредством мобильных приложений. Это очень удобно. Если у вас возникла потребность в чем-то, вы можете просто достать телефон и сделать заказ. Просто сейчас еще есть взрослое поколение, которое не так активно пользуется такими приложениями", — заявил Григорий Клумов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, если сейчас пользоваться подобными приложениями можно бесплатно, то в скором времени за них придется платить.

"Я считаю, что это глобальная тенденция, и скоро за использование этих приложений мы будем платить. И так как люди понимают удобство и преимущества этих приложений, платить они будут все больше и большое", — подчеркнул Григорий Клумов.