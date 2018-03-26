Ткачук: экономия от перехода на летнее и зимнее время весьма сомнительна

По мнению финансового аналитика Романа Ткачука, утверждения о том, что переход на летнее и зимнее время способствует экономии электроэнергии, уже не воспринимаются экспертным сообществом однозначно и вызывают споры.

В ночь на последнее воскресенье марта Молдова, наряду со странами ЕС, перешла на летнее время.

Однако этот переход может оказаться последним. В феврале Европарламент обсудил вопрос об отказе от перехода на сезонное время. Поддержали инициативу 384 депутата, 154 были против.

Теперь дело за Еврокомиссией, которая должна отменить свое постановление от 2001 года.

В целесообразности перевода стрелок часов дважды в год возникли сомнения не только у врачей, которые утверждают, что это провоцирует у человека стресс, но и экономисты.

С ними согласен и старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук, по словам которого в настоящее время существуют разные оценки сезонного перевода часов.

"Исследования показывают, что непонятно, есть ли реальная экономия электроэнергии при переходе на летнее и зимнее время. Потому что дополнительное использование солнечного света компенсируется более высокими затратами на отопление зимой и на кондиционирование помещений в летний период", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Как отметил собеседник, по некоторым данным, экономия от сезонного перевода стрелок часов в США составляет порядка 1 процента потребляемой электроэнергии, в России где-то полпроцента.

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Но вот эксперты Кембриджского университета утверждают, что реальной экономии никакой нет из-за повышающихся затрат на поддержание комфортных температур в помещениях.

"Поэтому у разных организаций есть разные оценки — то ли это экономия электроэнергии, то ли нет. И исходя из этого бурное обсуждение продолжается. Стратегия, на мой взгляд, должна быть такой: в каких-то мировых институтах должна решаться проблема — либо весь мир переводит часы, либо не переводит. Так было бы оптимально", — резюмировал специалист.