Степанюк: с унионизмом в Молдове надо бороться не идеологией, а экономикой

Бороться с унионизмом в Молдове надо не идеологически, а социально-экономическими мерами, чтобы люди были довольны уровнем жизни в своей стране и не искали возможности выжить за ее пределами, считает экс-вице-премьер правительства Виктор Степанюк.

"Идеологически бороться с унионизмом почти бессмысленно. Первично я вижу меры социально-экономического характера. Почему народ начинает смотреть за Прут, ориентироваться на Россию, Америку, Германию или Францию?! Потому что не доверяет государству. Оно не может создавать рабочие места, это государство не может создавать хорошие условия для медицины, образования, культуры", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, не удивительно, что в этих условиях многие жители Молдовы, не являясь сторонниками объединения, оформляют румынское гражданство.

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"Они элементарно хотят хорошо жить, поэтому идут за румынским гражданством. Потому что на основе этого гражданства можно устроиться на работу в той же Греции, Германии Франции, Германии", — добавил бывший вице-премьер.

Степанюк подчеркнул, что в Молдове есть все условия для того, чтобы защитить ее государственность и суверенитет, молдавский язык и молдавскую идентичность.

"Молдова — общепризнанное государство в мире. У нас есть потенциал, интеллект, талантливый народ, руководители, политические элиты. Надо найти возможность и определиться с задачами, которые стоят перед государством", — заключил он.