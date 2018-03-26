Эксперт: по факту Мавроди никого не обманывал

О деятельности основателя АО "МММ" Сергея Мавроди и сходстве его пирамид с биткойном рассказал в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

В Москве на 63-м году жизни скончался предприниматель, основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди. Он обещал вкладчикам огромную прибыль с минимальными затратами, и многие верили ему на протяжении 20 лет.

© Sputnik/ Илья Питалев СМИ: в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

Как сообщает РИА Новости, в 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек.

Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

По мнению эксперта в области финансов Алексея Зубца, Мавроди никого не обманывал, а его финансовые пирамиды мало кем воспринимались как эффективный и безопасный источник зарабатывания денег.

"По факту он никого не обманывал. Считалось, что это пирамиды являются инструментом зарабатывания денег, но в это никто не верил. По факту он держал тотализатор, который служил для заработка людей, которые, как считали, являются более оборотистыми, более умными, которые в итоге зарабатывали. И, собственно, количество людей, которые считали, что он является владельцем инструмента зарабатывания денег, на самом деле невелико. Основная масса населения предполагала, что это не более, чем тараканьи бега, в которых кто первый успел вынуть свои деньги, тот и выигрывает", — сказал собеседник.

Именно этим отличаются пирамиды Мавроди от современных кроптовалют. Сходство между ними, уверен специалист, внешнее и поверхностное.

"Мавроди занимался строительством пирамиды, тогда как биткойн — это валюта, которая может использоваться в качестве платежного средства, в виде средства накопления и является полноценной валютой. В принципе, биткойн — это деньги, которые могут использоваться в разных целях, тогда как пирамиды Мавроди денег людям не приносили", — подчеркнул финансовый эксперт в эфире радио Sputnik.