Гаспарян: высылка российских дипломатов не удивила, интересно, что дальше

Российский писатель и журналист, историк Армен Гаспарян прокомментировал в эфире радио Sputnik высылку около 130 российских дипломатов из 17 стран мира.

Ранее стало известно, что США, Канада, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В своей реакции российский МИД назвал шаг "недружественным и не отвечающим задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем четвертого марта в Солсбери".

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Решение США выслать 60 российских дипломатов, а также аналогичные решения других стран, в том числе ЕС, не вызвали удивления, считает российский писатель и журналист, историк Армен Гаспарян.

"Все готовились морально к тому, что произойдет нечто подобное, и будет проявлена весьма своеобразная солидарность с Великобританией. Хотя доказательств причастности России к так называемому "делу Скрипаля", как не было в первых числах марта, так нет и сегодня, и вряд ли они когда-то появятся", — отметил он в комментарии радио Sputnik.

По его мнению, важно то, что произойдет после высылки представителей российских дипведомств. Если в XVIII-XIX веках за подобными действиями начинались приготовления к вооруженной фазе и объявлялась война, то сегодня эта практика выглядит абсолютно нереальной.

"Никто из европейских держав не готов к подобной истории, даже без того, что показал Путин первого марта 2018 года. Также понятно, что лидеры стран как вели диалог по целому ряду вопросов ключевой повестки дня, так вести дальше и будут. Принципиальным остался один вопрос: ради чего будут высылать дипломатов", — подчеркнул собеседник.

О том, как могут развиваться события после высылки российских дипломатов из США, Канады, Украины и 14 стран ЕС, Армен Гаспарян рассказал радио Sputnik.