Гаспарян: высылка российских дипломатов не удивила, интересно, что дальше

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Решение США выслать 60 российских дипломатов, а также аналогичные решения других стран, в том числе ЕС, не вызвали удивления, считает российский писатель и журналист, историк Армен Гаспарян.
"Все готовились морально к тому, что произойдет нечто подобное, и будет проявлена весьма своеобразная солидарность с Великобританией. Хотя доказательств причастности России к так называемому "делу Скрипаля", как не было в первых числах марта, так нет и сегодня, и вряд ли они когда-то появятся", — отметил он в комментарии радио Sputnik.
По его мнению, важно то, что произойдет после высылки представителей российских дипведомств. Если в XVIII-XIX веках за подобными действиями начинались приготовления к вооруженной фазе и объявлялась война, то сегодня эта практика выглядит абсолютно нереальной.
"Никто из европейских держав не готов к подобной истории, даже без того, что показал Путин первого марта 2018 года. Также понятно, что лидеры стран как вели диалог по целому ряду вопросов ключевой повестки дня, так вести дальше и будут. Принципиальным остался один вопрос: ради чего будут высылать дипломатов", — подчеркнул собеседник.
О том, как могут развиваться события после высылки российских дипломатов из США, Канады, Украины и 14 стран ЕС, Армен Гаспарян рассказал радио Sputnik.